Deze doelmannen gingen Van der Steen voor

Wouter van der Steen zorgde zaterdagavond voor iets unieks in het Abe Lenstra Stadion. De doelman van sc Heerenveen gaf de assist op de gelijkmaker van zijn ploeg en voegt zich bij een aantal keepers, dat direct betrokken raakte bij een doelpunt in de Eredivisie.

1: Martin Hansen

Een van de meest memorabele doelpunten uit de Eredivisie komt op naam van Martin Hansen. In de eerste speelronde van seizoen 2015/2016 gaat de goalie van ADO Den Haag mee vaar voren tegen PSV en scoort vervolgens de 2-2. Inmiddels speelt de keeper voor het Duitse FC Ingolstadt 04, maar in Den Haag zullen ze hem niet snel vergeten.

2: Erik Cummins

In seizoen 2014/2015 speelt Go Ahead Eagles een wedstrijd op bezoek bij SBV Excelsior. Onder de lat bij de gasten staat Erik Cummins, die met een lange trap ploeggenoot Alex Schalk probeert te bereiken. Tot ieders verbazing waait de bal zomaar achter Excelsior-doelman Jordy Deckers. Komend seizoen speelt Cummins bij SC Cambuur.

3: Martin Pieckenhagen

In Almelo en omstreken zal men Martin Pieckenhagen niet snel vergeten. De doelman speelt in seizoen 2005/2006 zijn eerste wedstrijden voor Heracles Almelo en weet een doelpunt te maken. Op bezoek bij AZ Alkmaar kopt de Duitse goalie zijn ploeg in extremis naar een punt. De inmiddels 45-jarige Pieckenhagen is nu gestopt met voetballen.