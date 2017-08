Van anoniem bij Heerenveen naar tweede in de Premier League

Huddersfield Town boekte vorige week al een verrassende 3-0 overwinning op Crystal Palace. Daarop volgde een 1-0 zege op Newcastle United. Alleen Manchester United deed het tot dusver dit seizoen beter dan de Engelse promovendus.

Het stuntkampioenschap van Leicester City staat bij iedereen nog vers op het netvlies. Die club herbergde een aantal revelaties die ondanks interesse van over de hele wereld hun club trouw bleven. Huddersfield Town trekt zich onder meer op aan spits Steve Mounié. En tegen Newcastle United mocht ook Van la Parra zijn steentje bijdragen.

Van La Parra is dit seizoen geen onomstreden kracht meer bij Huddersfield. Ook tegen Newcastle ging hij voortijdig naar de kant. Collin Quaner kwam voor hem binnen de lijnen. Een week eerder tegen Crystal Palace viel Van La Parra vier minuten voor tijd in voor Mounié, die een publiekswissel kreeg.

Op basis van de recente ontwikkelingen is het niet uitgesloten dat Van La Parra zich spoedig weer in de basiself speelt. De Nederlander tekende een nieuw contract en de Amerikaanse coach David Wagner weet wat hij aan hem heeft. Vorig seizoen speelde Van La Parra 43 wedstrijden in de Engelse eerste divisie, inclusief play-offs. Hij stond 39 keer in de basis, ging negentien keer voortijdig naar de kant en kwam vier keer als invaller binnen de lijnen.

Van La Parra gaat een mooi seizoen tegemoet met Huddersfield als de club wedstrijden blijft winnen. Volgende week staat een confrontatie met Southampton op het programma. Tussentijds wordt er in de beker gevoetbald tegen Rotherham United. Een mooi moment om nog wat vertrouwen te tanken.