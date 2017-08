De man die met z'n verkeerde been vanaf de middenlijn scoorde

Fekir is de frontman van de nieuwe lichting Olympique Lyon-spelers die door voorzitter Jean-Michel Aulas is ingevlogen. Trainer Bruno Genesio heeft dit seizoen de beschikking over onder meer nieuwelingen Kenny Tete en Bertrand Traoré, die vorig seizoen nog het shirt van Ajax droegen. Mariano Diaz kwam over van Real Madrid, terwijl Memphis Depay pas een half jaar terug van Manchester United werd overgenomen.

Captain

Genesio schoof Fekir de aanvoerdersband om in de hoop dat de aanvallende middenvelder het team op sleeptouw zou nemen. De international van Frankrijk heeft de boodschap van zijn trainer begrepen. Niet alleen met doelpunten is hij belangrijk, met zijn rol in het elftal is hij nog meer van waarde.

Lacazette

Fekir werkt op de training keihard. Hij is vastberaden om volgend seizoen net zo'n mooie stap te maken als Alexandre Lacazette. Aan de stap van Lacazette heeft Fekir kunnen zien hoe hij zijn carrière het beste kan inplannen. Lacazette leerde eerst alle klappen van de zweep kennen bij Lyon voordat hij de overstap naar Arsenal maakte.

Fekir scoorde in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen al twee keer tegen Strasbourg. In de daaropvolgende confrontatie met Stade Rennes gaf hij een assist. En nu dus die belangrijke goal, die uiteindelijk niet genoeg bleek voor een overwinning. Olympique Lyon liet de eerste punten van het seizoen liggen met een 3-3 remise tegen Bordeaux.

Vorig seizoen scoorde Fekir negen keer en deelde hij vier assists uit. Hij is nu al hard om weg om die statistieken dit seizoen te verbeteren. Als aanvoerder neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Lyon kan zijn inzet goed gebruiken om de hoge verwachtingen van dit seizoen in te kunnen lossen.