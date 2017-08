De grootafnemers van Ajax op een rijtje

Tot de overgang van Davinson Sánchez was Real Madrid de club die in totaal het meeste geld naar Amsterdam had gebracht voor nieuwe spelers. Nu de Colombiaan de overstap heeft gemaakt, is er echter een nieuwe lijstaanvoerder: de Spurs. Hoe ziet de rest van het rijtje eruit?

1. Tottenham Hotspur - 66 miljoen

Dat de Engelse topclub meer dan veertig miljoen euro over heeft voor Sánchez is niet eens heel gek. Natuurlijk, de exploderende transfermarkt is een belangrijke reden. Maar eerdere aankopen uit Amsterdam (Cristian Eriksen 13,50 miljoen, Jan Vertonghen 12,50 miljoen) waren relatief goedkoop én zeer succesvol. Dat beide spelers nog altijd in Londen spelen, zegt wat dat betreft genoeg. Het zal ze gesteund hebben in de keuze voor Sánchez.



Zullen deze oud-Ajacieden zich ontfermen over Sánchez?

2. Real Madrid - 54 miljoen

Slechts twee transfers deed De Koninklijke met Ajax en toch stond de Spaanse topclub lang bovenaan in het rijtje van clubs dat het meeste geld naar Amsterdam toe had gebracht. Klaas-Jan Huntelaar en Wesley Sneijder (beiden 27 miljoen euro) kwamen anderhalf jaar na elkaar naar Madrid. De komst van Sneijder was uiteindelijk succesvol, maar The Hunter kon nooit écht overtuigen. Er deden geruchten de ronde dat Real geïnteresseerd was in Dolberg als de komst van Kylian Mbappé niet zou lukken. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan gaan ze ongetwijfeld weer over Tottenham heen.



Huntelaar kon nooit echt overtuigen in het maagdelijk wit.

3. Liverpool - 44 miljoen

De piepjonge Ryan Babel (20 jaar - 17,25 miljoen) en de talentvolle Luis Suárez (24 jaar - 26,50 miljoen) duikelden The Reds op in Amsterdam. Dat die eerste geen extreem succes werd, is gezien de transfer die de Uruguayaan later naar FC Barcelona maakte geen probleem meer. Het compenseert de beide overgangen ruimschoots. Overigens was geen van beide spelers de allereerste Ajacied die naar Liverpool verkaste. Jan Mølby vertrok voor 200.000 pond naar Liverpool en groeide daar uit tot een legende.





Hoewel ze beiden buitenspelers waren, werd de komst van Suárez een iets groter succes.

4. FC Barcelona - 38 miljoen

Van alle clubs in dit rijtje haalde FC Barcelona voor hun 37 miljoen euro in elk geval by far de meeste Ajacieden op. En met onder anderen Richard Witschge, Johan Cruijff, Ronald de Boer en Jari Litmanen mag het toch zeker niet geheel onsuccesvol zijn geweest. De Catalanen deden dat, op Jasper Cillessen na, alleen voor de eeuwwisseling. Sinds de extreem stijgende transferprijzen werd de weg van Amsterdam naar Catalonië amper meer bewandeld. Het is een logische verklaring voor de hoeveelheid spelers ten opzichte van de totale transfersom die Barça overboekte.



Kan Cillessen dit seizoen een basisplaats afdwingen bij FC Barcelona?

5. SSC Napoli - 32 miljoen

De oplettende lezer zal meteen weten hoeveel spelers er van Ajax naar Napoli gingen: namelijk één. Arkadiusz Milik was namelijk de in totaal 32 miljoen euro waard die de Italianen in totaal naar Ajax overboekten. Dat hij vervolgens zwaar geblesseerd raakte en eigenlijk pas afgelopen weekend écht volledig zijn rentree maakte (wel bij afwezigheid van Dries Mertens), zegt ze in Napels niet alles. De Pool is pas immer 23 jaar en voor een absolute topspits is een goede dertig miljoen euro een schijntje op de huidige markt. Maar dan moet hij die status nog wel waarmaken...



Na zijn blessure van vorig seizoen kende Milik dit voetbaljaar een heerlijke start van de competitie.

En dan nog het rijtje met clubs die de meeste Ajacieden (tijdelijk) overnamen:

1. PEC Zwolle, 17 van wie 5 huurlingen

2. Vitesse, 15 van wie 5 huurlingen

2. NAC Breda, 15 van wie 8 huurlingen

2. HFC Haarlem, 15 van wie 6 huurlingen

3. FC Groningen, 13 van wie 6 huurlingen

3. FC Twente, 13 van wie 6 huurlingen

3. Willem II, 13 van wie 10 huurlingen