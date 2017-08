Gaat Bergwijn dit seizoen zijn belofte inlossen?

Toen Memphis Depay in 2015 vertrok bij PSV was er geen twijfel over wie de aanvaller op moest gaan volgen. Zijn vervanger had PSV in de persoon van Steven Bergwijn immers al in de gelederen. Bergwijn gold in Eindhoven al lange tijd als een talent maar kon vooralsnog niet op een vaste basisplaats rekenen. Weet hij dit seizoen zijn belofte in te lossen?

PSV beleefde dit seizoen een dramatische start. Voordat de jaargang 2017/18 goed en wel was afgetrapt lagen de Eindhovenaren al uit de Europa League. Als collectief mag de seizoenstart op zijn zachtst gezegd stroef zijn, Steven Bergwijn kan op persoonlijk vlak terugkijken op een aardig begin van het seizoen.

Dat begint alleen al bij de basisplek die de negentienjarige aanvaller heeft veroverd. Of de tegenstander nu Osijek, AZ of NAC heet; Bergwijn begon dit seizoen elke wedstrijd als basisspeler. Dat hij enkel in de thuiswedstrijd tegen Osijek de negentig minuten vol maakte is van latere zorg. Bergwijn lijkt in Eindhoven eindelijk basisspeler te zijn.

Dat was vorig seizoen wel anders. Bergwijn speelde weliswaar 33 wedstrijden in het eerste van PSV, maar moest daarbij voornamelijk genoegen nemen met invalbeurten. Enkel in de Champions Leaguewedstrijd thuis tegen Rostov en de bekerwedstrijden tegen Roda JC en Sparta Rotterdam maakte Bergwijn vorig seizoen de negentig minuten vol. Gastón Pereiro, Luciano Narsingh, Jürgen Locadia en Bart Ramselaar; allemaal stonden ze als vleugelspeler vorig seizoen hoger in de pikorde dan Bergwijn.

Zijn doelpuntenproductie was daarnaast onder de maat. Zeker voor een aanvaller die speelt bij een topclub. Zo wist Bergwijn vorig seizoen slechts tweemaal het net te vinden. En dat terwijl hij in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren betrekkelijk eenvoudig tot scoren wist te komen. "Ik heb geen moeite met de kritiek'', sprak Bergwijn na afloop van het duel met NAC tegenover het Eindhovens Dagblad. ''Dat hoort bij voetbal en die kritiek heb ik zelf ook als ik niet gescoord heb. Uiteindelijk moeten we wedstrijden winnen en daar dragen ook goals van mij aan bij."

Over zijn toekomst lijkt Bergwijn zich nog geen zorgen te hoeven maken. De loopbaan van de negentienjarige buitenspeler vertoont grote immers gelijkenissen met die van Memphis Depay. De huidige speler van Olympique Lyon wist op negentienjarige leeftijd eveneens pas twee keer te scoren in het eerste van PSV. Een seizoen later, het punt waarop Bergwijn momenteel verkeert, kwam Depay tot veertien treffers in 43 wedstrijden. Wat dat betreft is Bergwijn dit seizoen dus aardig van start gegaan.