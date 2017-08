Deze jonge HSV-debutanten gingen Van Drongelen voor

Rick van Drongelen debuteerde afgelopen weekend in het shirt van Hamburger SV. Hij is de jongste Nederlandse debutant in de Bundesliga. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers die via HSV zijn doorgegroeid naar de internationale top. Wij hebben er vijf op een rijtje gezet.

Jonathan Tah

Club: Bayer Leverkusen

Positie: verdediger

Jonathan Tah is de jongste debutant aller tijden bij Hamburger SV. De boomlange verdediger was zeventien toen hij voor het eerst in de hoofdmacht speelde. Dat was een voorbode voor succes. Hij maakte in 2015 voor acht miljoen euro de overstap naar Bayer Leverkusen. Daar heeft hij, nu 21 jaar, een plekje in de Duitse nationale ploeg veroverd. Tah speelde al drie interlands voor Die Mannschaft.

Heung-Min Son

Club: Tottenham Hotspur

Positie: aanvaller

Heung-Min Son is een van de bewijzen dat via Hamburger SV de internationale top valt te bereiken. Tottenham Hotspur betaalde in 2015 dertig miljoen euro om de speler over te nemen van Bayer Leverkusen. Bij HSV had Son zijn eerste stappen in het profvoetbal gezet. Via Bayer sloot hij zich aan bij de grootmacht in de Engelse Premier League.

Sidney Sam

Club: FC Schalke 04

Positie: aanvaller

Sidney Sam heeft er al een pittige carrière opzitten. Hij heeft zijn heil altijd in Duitsland gezocht. Na zijn debuut in de hoofdmacht in 2007 maakte de nu 29-jarige Sam op huurbasis de overstap naar 1. FC Kaiserslautern. Op 1 juli 2010 maakte hij de overstap naar Bayer Leverkusen. Later tekende hij een contract bij Schalke 04 waar hij nu nog steeds speelt. Hij speelde met Schalke onder meer in de Champions League.

Hakan Calhamoglu

Club: AC Milan

Positie: middenvelder



Hakan Calhanoglu heeft zich opgewerkt tot een voetballer met internationaal aanzien. Zeker nu AC Milan deze zomer 22 miljoen euro voor hem neertelde. Calhanoglu werd op 14 augustus 2012 door HSV overgenomen van Karlsruhe. Niet lang daarana debuteerde hij in de hoofdmacht. Via Bayer Leverkuseen heeft hij nu een mooie stap gemaakt naar AC Milan, dat snel terug wil keren in het internationale topvoetbal.



Jeffrey Bruma

Club: VfL Wolfsburg

Positie: verdediger

Jeffrey Bruma speelde in het voorbije seizoen met VfL Wolfsburg in de Champions League. Het was een ongelukkig seizoen voor de club, maar Bruma wist een vaste stek te veroveren. Hij debuteerde al op jonge leeftijd bij Hamburger SV, maar dat was niet zijn eerste profclub. HSV nam hem over van Chelsea.