Even voorstellen: Douglas Santos

Het is weliswaar nog niet concreet, maar PSV wordt de afgelopen tijd meermaals gelinkt aan linksback Douglas Santos. De Braziliaan zou in Eindhoven de beoogde opvolger zijn van Jetro Willems, maar wie is deze verdediger eigenlijk?

Douglas Santos is pas 23, maar heeft al bij verschillende clubs binnen en buiten Europa gespeeld. De 23-jarige linksback begon zijn profcarrière in 2012 bij Nautico, een laagvlieger in Brazilië. Santos kreeg later in het seizoen een basisplaats, en wist samen met de rest van de selectie op een veilige veertiende plek te eindigen. Het seizoen daarop degradeerde Nautico, maar Santos was toen al lang en breed naar FC Granada vertrokken.

Bij Granada kwam hij echter nooit tot spelen toe, en na een half seizoen bij Udinese, waar hij niet wist door te breken en vooral voor de reserves speelde, ging hij in 2014 terug naar Brazilië. Atletico Mineiro pikte hem op uit Italië, en sindsdien ging het alleen maar bergopwaarts voor Santos.

Santos wist in zijn eerste half jaar bij de club een basisplaats te verdienen, en in het seizoen daarop werd hij met Atletico Mineiro tweede in de Braziliaanse competitie. Hier speelde hij zich ook in de kijker van het Braziliaanse elftal, dat hem in 2015 opriep.

Santos heeft maar een wedstrijd in het shirt van zijn land gespeeld, een oefenwedstrijd tegen Panama waarin hij de gehele wedstrijd speelde. Zijn grootste gloriemoment kwam echter in de zomer van 2016, toen hij werd opgeroepen voor het Braziliaanse voetbalelftal dat mee mocht doen met de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Santos werd gezien als een van de beste spelers op het toernooi, en samen met onder andere Neymar en Douglas Costa pakte hij goud op de spelen.

Met deze prestatie op je CV is het niet gek dat de topclubs voor je in de rij staan. Clubs zoals Arsenal en Valencia begonnen Santos te volgen, en even werd er zelfs van een mogelijke transfer naar Barcelona gesproken. Uiteindelijk ging Santos naar Duitsland, toen Hamburger SV hem voor 7,5 miljoen kochten.

In eerste instantie was Santos een vaste basisspeler bij Die Rothosen, maar in de loop van het seizoen moest hij genoegen nemen met een plek op de bank. Nu is trainer Markus Gisdol op zoek naar een nieuwe linksback, en dus ligt de weg naar PSV open voor Santos. Het is alleen een kwestie van tijd.