Waarom Ajax gewoon de Europa League ingaat

Ajax staat donderdagavond tegenover Rosenborg BK voor, nu al, een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Er moet gewonnen worden wil de formatie van Marcel Keizer komend seizoen uitkomen in Europa. Hoewel de uitgangspositie (0-1 verlies) slecht is, zijn er ook genoeg redenen om aan te nemen dat het nog wél goedkomt.

- Alle Nederlandse clubs die de finale haalde van de Europa League (of diens voorgangers Europa Cup II - UEFA Cup), speelde het seizoen daarna ALTIJD Europees voetbal. In de meeste gevallen was dat zelfs de Europa Cup I, dan wel Champions League. Ajax was trouwens één van de clubs die genoegen moest nemen met opnieuw de UEFA Cup een jaar later, in het seizoen 1992/93. In dit geval zullen ze daar in Amsterdam inmiddels ook voor tekenen...

- Met Klaas-Jan Huntelaar in de selectie plaatste Ajax zich ALTIJD voor het hoofdtoernooi van de UEFA Cup. Driemaal werd zelfs de groepsfase overleefd en strandde Ajax in de achtste finale. Eenmaal bleek de eerste officiële ronde van het tweede toernooi van Europa het eindstation van Huntelaar en Ajax. Overigens ging het, net als dit jaar, met de spits wel tekens mis in de voorronde van de Champions League. Als dit scenario stand houdt, wint Ajax morgenavond in Trondheim.



Kiest Marcel Keizer voor Huntelaar of de begeerde Kasper Dolberg in Noorwegen?

- Nog NOOIT werd Ajax in de voorronde van een Europees toernooi uitgeschakeld door een Noorse club. IK Start (2-5, 3-0) werd, destijds in 2006 met Huntelaar nog in de basis, simpel verslagen. Verder troffen de Amsterdammers Noorse ploegen ofwel in de groepsfase (Molde FK, Rosenborg) ofwel in de knock-outfase van het hoofdtoernooi. Daarin schakelde Ajax Lilleström eenmaal uit, maar werd het ook eenmaal zelf uitgeschakeld door Fredrikstad. Maar in een voorronde gebeurde dat dus nog nooit.

- De enige ploeg uit Europa die sinds de oprichting van de Europa League ALTIJD van de partij is geweest in die tweede competitie van Europa, is Ajax. De Amsterdammers deden de afgelopen acht seizoenen mee en gaan ongetwijfeld voor een negende jaar. Want hoewel de Champions League de voorkeur geniet, is dit wel een statistiek waar Keizer zich aan vast zal houden. Ter vergelijking; Rosenborg participeerde de laatste vier jaar slechts eenmaal (2015/16) in Europa.



Mocht Ajax de Europa League-groepsfase niet halen, dan zal de druk op Keizer onevenredig toenemen.

- Niet alleen in de Europa League hebben de Amsterdammers een flinke staat van dienst. De laatste vijftig jaar was Ajax ALTIJD op sportieve basis vertegenwoordigd in de Europese competities. Alleen in het seizoen 1990/91 werd het uitgesloten van deelname vanwege het staafincident in 1989 tegen Austria Wien. Een jaar later won Ajax overigens meteen de UEFA Cup. Maar al meer dan een halve eeuw ging het dus wél goed. Waarom dan donderdagavond niet?