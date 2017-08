'AS Monaco gaat nóg verder om akkoord over Dolberg te krijgen'

Marc Overmars staat een zwaar karwei te wachten: nadat hij eerder Davinson Sánchez voor ruim veertig miljoen van de hand deed aan Tottenham Hotspur, moet hij een dergelijk bod van AS Monaco op Kasper Dolberg weigeren.

Dat melden de Franse media. Volgens hen moet de technisch directeur van Ajax zich aan de belofte houden om geen spelers meer te laten gaan deze zomer. Toch wil Monaco verder gaan dan de eerder genoemde vijftig miljoen om vooruitgang in de zaak te houden en zicht op het sluiten van de deal te houden.

Volgens de Franse media zien ze in hem namelijk de ideale opvolger van Kylian Mbappe en gaan ze er, ondanks de belofte van Overmars, alles aan doen om zich te verzekeren van de diensten van de Deen. Houden de Amsterdammers voet bij stuk of speelt Dolberg binnenkort bij AS Monaco?