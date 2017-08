Inschrijving voor het PANNA! Sterrenteam geopend!

PANNA! organiseert in de herfstvakantie dé voetbaltalentenjacht van Nederland, namelijk het: PANNA! Sterrenteam . Deze talentenjacht is voor iedere voetballer/voetbalster onder de 13 jaar die beter wil worden in de vier belangrijkste onderdelen van het voetbal: tactiek, techniek, fysiek en mentaliteit.

Er zijn twee teams (7-9 jaar en 10-12 jaar). Is uw (klein)zoon, (klein)dochter, neefje of nichtje geselecteerd? Dan gaat hij/zij als een échte ster door het leven! Het PANNA! Sterrenteam krijgt professionele begeleiding en mag meedoen aan een internationaal jeugdvoetbaltoernooi in mei 2018!

Doe mee voor 29,50 euro en krijg.....

Een goodie-bag vol cadeaus!

Een speciaal PANNA! Sterrenteam-shirt van Nike!

Een PANNA!-diploma!

Een karakterschets!

Een match met je favoriete voetbalheld!

... en bovenal... héél veel voetbal!!!



Voor meer informatie zoals de agenda met bijbehorende locaties en om in te schrijven ga naar: www.PANNAsterrenteam.nl.



De inschrijving is NU geopend.



Alle vroege inschrijvers (tot en met aanstaande zondag 27 augustus) ontvangen begin volgende week bovendien gratis de PANNA! Schoolagenda in de bus! (t.w.v. € 12,95).



Het PANNA! Sterrenteam wordt mede mogelijk gemaakt door Plutosport.nl