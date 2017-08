Welke outsiders levert deze Champions League-kwalificatie op?

Sevilla bereikte vorig seizoen de achtste finales van de Champions League, waarin het werd uitgeschakeld door revelatie Leicester City. Ook dit jaar kan de vijfvoudig Europa League-winnaar (tweemaal als UEFA Cup, driemaal als Europa League) beschikken over een sterke selectie. Zo keerden Éver Banega en Jesus Navas terug op het oude nest en haalde de Spaanse ploeg met Nolito, Luis Muriel en Simon Kjaer nieuwe topspelers in huis.



De Spaanse club wist tot dusver Steven N'Zonzi en zijn landgenoot Wissam Ben Yedder te behouden, ondanks interesse van verschillende Europese topclubs. De Rojiblancos schakelden dinsdagavond het Turkse Istanbul Basaksehir uit, al scheelde het niet veel of Sevilla had het seizoen moeten afmaken in de Europa League. Emre raakte in de allerlaatste minuut de paal en gooide daarmee bijna roet in het eten van de Spanjaarden.







Napoli lijkt ieder jaar sterker en sterker te worden. De club uit Napels moet de selectie vrijwel elk seizoen opnieuw op sterkte brengen door het verlies van grote namen. Zo vertrokken in het verleden sterspelers als Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani en Gonzalo Higuain bij de Italiaanse club, maar wist het bestuur keer op keer de juiste vervangers aan te trekken. Zo ontwikkelde Dries Mertens zich er tot een absolute vedette en raakt ook de inmiddels dertigjarige José Callejon steeds beter in vorm.





Mertens scoorde vorig seizoen liefst 28 keer in de Serie A



De supporters vrezen ook deze zomer nog voor het vertrek van een dragende kracht. Lorenzo Insigne zou in de belangstelling van Liverpool staan. De kleine linksbuiten was reeds belangrijk voor zijn ploeg met een doelpunt tegen Nice in de kwalificatie. Naast Insigne en Mertens is ook Marek Hamsik nog altijd van de partij. De dertigjarige Slowaakse middenvelder staat al sinds 2007 onder contract bij Napoli.



Liverpool maakte vanavond gehakt van TSG Hoffenheim. Na slechts twintig minuten op de klok zat de ploeg van Jürgen Klopp bij een 3-0 stand al op rozen. Twee treffers van Emre Can en één van nieuwste aanwinst Mohamed Salah gooiden het duel al in het eerste half uur op slot. Liverpool gaf opnieuw aan te kunnen beschikken over een briljant middenveld en een razendsnelle aanval. Met spelers als Emre Can, Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino heeft LFC goud in handen.





Can scoorde liefst twee keer in de eerste twintig minuten



De supporters smeken echter nog om een verdedigende versterking. De achterhoede wankelt dit seizoen meer dan eens en ook vandaag kwam Hoffenheim er af en toe nog gevaarlijk uit. Zo kwam voormalig Heerenveen-spits Mark Uth vrij eenvoudig langs de laatste linie en schoot hij de bal beheerst tegen de touwen. Desalniettemin is dit Liverpool een niet te onderschatten ploeg in de Champions League.