Wie is Champions League-nieuwkomer Qarabag?

Natuurlijk is de Champions League anno 2017 een toernooi van protocollen. Het miljardenbal is er met de opzet met potten en vastgestelde speelvolgorden op uit om verrassingen zoveel mogelijk te vermijden, en slaagt aardig in die opzet. Toch is er aan ieder seizoen wel wat nieuws te ontdekken voor wie goed zoekt. Dit seizoen is dat Qarabag, een nieuwkomer in het hoofdtoernooi. Tijd voor een kennismaking!

Geschiedenis

Qarabag, bijgenaamd 'The Horsemen' werd in 1951 opgericht in Agdam, een slaapstadje in het zuidwesten van Azerbeidzjan. Door oorlog in die regio verhuisde de ploeg begin jaren '90 naar Baku, de hoofdstad. Daar werd stilaan gebouwd aan een grote ploeg die met kleine stapjes Europa wilde veroveren. De ploeg is in eigen land al een aantal seizoenen onbedreigd kampioen geworden en niks wijst op een verslapping van die hegemonie.

Stadion

De drie ploegen die donderdagmiddag getrakteerd worden op een reisje naar Azerbeidzjan, zullen allang blij zijn dat ze niet naar Agdam hoeven en gewoon in Baku kunnen blijven. Aldaar zullen ze aantreden in een ouderwets stadion dat de naam draagt van Tofiq Bahramov. Een naam die een belletje doet rinkelen wellicht? Niet een groots voetballer, ook niet een gekend staatsman, maar een grensrechter. En wel de grensrechter die in de WK-finale van 1966 de beruchte goal toekende aan de Engelsen.

Route naar het hoofdtoernooi

De vierde landstitel op rij betekende tevens de vierde gooi naar CL-kwalificatie. Eerder waren Red Bull Salzburg, Viktoria Plzen en Celtic nog te grote obstakels gebleken, maar dit seizoen was de ploeg er klaar voor. Het Georgische Samtredia en het Moldavische Sheriff Tiraspol leverden weinig problemen op, maar FC Kopenhagen zal zijn kans schoon hebben gezien toen de Deense formatie aan Qarabag werd gekoppeld. Maar na een 1-0 nederlaag kon dat in de Deense hoofdstad niet meer worden rechtgezet. Kopenhagen won weliswaar met 2-1, op uitdoelpunten mag Qarabag verder.

Een confrontatie met Feyenoord is in de groepsfase overigens uitgesloten, beide ploegen zitten in pot 4. Toch is de ploeg in Nederland bekend doordat deze twee keer op FC Twente stuitte. In 2009 wisten de Tukkers zich nog raad met de stugge Azeri's, maar vijf jaar later werd een 1-1 gelijkspel in de Grolsch Veste de Nederlanders door een doelpuntloos gelijkspel in de heenwedstrijd fataal.

De ploeg

Over Qarabag is zo goed als niets bekend. De marktwaarde van de selectie wordt door Transfermarkt op 12,28 miljoen geschaald, lager dan het keurkorps van pakweg PEC Zwolle. Wie de plaatselijke Ryan Thomas, Diederik Boer of Dirk Marcellis is, laat zich dan ook moeilijk raden. Wel is duidelijk dat de doelpunten van Dino Ndlovu moeten komen, een Zuid-Afrikaanse spits.