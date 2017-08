Laat PSV deze transfertargets nog vertrekken uit Eindhoven?

Doelman Jeroen Zoet

Tijdens de eerste twee competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen stond Zoet nog gewoon onder de lat namens PSV. Toch zou het zomaar kunnen dat de goalie komende week vertrekt uit het Philips Stadion. Premier League-club Crystal Palace heeft interesse getoond in de keeper en ook Zoet lijkt niet onwelwillend tegenover een transfer te staan. "Bij de club is duidelijk dat ik ambitie heb", vertelde Zoet na de wedstrijd tegen NAC Breda tegenover NOS. "Als het plaatje klopt, voor mij en voor PSV, dan kan er van alles mogelijk zijn. Voor nu heb ik een contract tot 2019 bij PSV. Maar bij een juist bod kan het zomaar zijn dat ik vertrek." De 26-jarige Zoet komt uit de jeugdopleiding van PSV en speelde al 240 wedstrijden op het hoogste niveau.

Rechtsback Santiago Arias

Ook een andere basisspeler ziet een vertrek uit Eindhoven wel zitten. Verdediger Arias vindt dat hij toe is aan een nieuwe stap en mikt op een transfer naar de Premier League. Arias is net als Zoet een ervaren speler bij PSV. De Colombiaan speelde al 143 wedstrijden voor de Eindhovenaren en is toe aan alweer zijn vijfde seizoen bij PSV. "Het is tijd om te vertrekken. Ik voel me sterk, heb veel geleerd in de Eredivisie. Nu is het een goed moment om een volgende stap te maken", zei Arias in De Telegraaf. "Maar het is niet aan mij. Voor nu is PSV gewoon mijn team." PSV lijkt hoe dan ook winst te gaan maken bij een vertrek van Arias. De rechtsback kwam in 2013 samen met Stijn Schaars voor anderhalf miljoen euro naar Nederland. Nu heeft PSV een bedrag van vijftien miljoen euro in gedachten.

Spits Luuk de Jong

Dat ook De Jong op een transfer aast, lijkt geen verrassing te zijn. De spits wist vorig seizoen niet te overtuigen in het shirt van PSV en is inmiddels door trainer Phillip Cocu naar de reservebank verwezen. Terwijl Zoet en Arias naar de Premier League kunnen, ligt de toekomst van De Jong in de Franse Ligue 1. De spits is inmiddels rond met Girondins Bordeaux, maar zit in de wachtkamer omdat die club eerst Diego Rolan wil zien vertrekken. Daarnaast moeten Bordeaux en PSV nog tot overeenstemming komen. De Jong gold altijd als vaste waarde bij PSV en werd twee keer landskampioen van Nederland. Toch raakte hij dit seizoen zijn aanvoerdersband kwijt en moest hij twee keer op de bank beginnen.

Het is zeer de vraag of Brands mee gaat werken aan deze uitgaande transfers. PSV moest met het vertrek van basisspelers Jetro Willems, Héctor Moreno, Siem de Jong en Andrés Guardado al belangrijke spelers laten gaan. Daartegenover stond de komst van onder meer Hirving Lozano, Marco van Ginkel en Derrick Luckassen. PSV begon na de zwakke voorbereiding wel goed aan de Eredivisie. Tegen AZ Alkmaar (3-2) en NAC Breda (1-4) werd gewonnen. Aanstaande zondag komt Roda JC Kerkrade op bezoek in Eindhoven. De transfermarkt is nog open tot 1 september.