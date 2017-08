'Ook Vorm op lijstje van De Boer'

Vorm is bij Tottenham Hotspur tweede keus achter eerste doelman Hugo Lloris. Volgens The Evening Standard heeft de 33-jarige keeper meer kans op een basisplaats bij Crystal Palace. Op Selhurst Park moet hij concurrentiestrijd aangaan met Wayne Hennessey. Ook de komst van Zoet is nog een optie, maar het is de vraag of PSV hem deze zomer wil laten gaan.