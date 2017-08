Het Nederlandse voetbal beleeft een dramatische avond

Het Europese seizoen van de Nederlandse clubs lijkt uit te draaien op een ware nachtmerrie. Nadat PSV in een vroeg stadium al werd uitgeschakeld door het Kroatische Osijek wisten zowel FC Utrecht als Ajax zich donderdagavond niet te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. En dat is slecht nieuws voor het Nederlandse voetbal.

Dat FC Utrecht uiteindelijk te kort kwam tegen Zenit Sint-Petersburg is allesbehalve een schande. De Russen hebben nu eenmaal een veelvoud te besteden van wat Utrecht deze zomer uitgaf en beschikken domweg over meer individuele kwaliteit. Dat de ploeg van Erik ten Hag in eigen huis met 1-0 wist te winnen is dan ook des te knapper.

Ook in Rusland wist Utrecht zich dapper te weren. Uiteindelijk had Zenit een verlenging nodig om zich van de Utrechters te doen: 2-0. Ajax leek na een 1-0 achterstand, nadat het in Amsterdam al met 0-1 had verloren, hard op weg zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Binnen enkele minuten werd de achterstand omgebogen in een 1-2 voorsprong.

In de slotfase ging het echter mis voor de Amsterdammers. Nadat Rosenborg via Samuel Adegbenro al op gelijke hoogte kwam was het die zelfde Adegbenro die de eindstand uiteindelijk op 3-2 bepaalde en Rosenborg daarmee naar de Europa League schoot. De dramatische avond heeft logischerwijs consequenties voor Nederland op de coëfficiëntenlijst van de UEFA.

Die lijst bepaald namelijk hoeveel clubs een land in mag schrijven voor de Europese toernooien en hoeveel clubs zich daarbij direct plaatsen voor de groepsfase van het toernooi. Door de Europese resultaten van de Nederlandse clubs in de laatste vijf seizoenen raakt Nederland vanaf het seizoen 2018/19 het ticket voor directe plaatsing van de Champions League kwijt.

Dat betekent concreet dat de landskampioen eerst een voorronde af moet werken om zich te plaatsen voor de Champions League. Het goede was dat het Nederlandse voetbal hard op weg was om het ticket voor directe plaatsing van de Champions League binnen korte tijd al weer te heroveren. Dat mede dankzij de goede prestaties van Ajax vorig seizoen.

Nederland staat momenteel elfde op de coëfficiëntenlijst, waarbij de top tien recht geeft op directe plaatsing voor de Champions League. De achtervolging op nummer tien Turkije was echter ingezet. Tot donderdag dus. Door de uitschakeling van PSV, Ajax en FC Utrecht zijn alleen Feyenoord en Vitesse nog over om het gat met Turkije te verkleinen.

De vraag is echter in hoeverre zij daartoe in staat zijn. Feyenoord zit in een poule met Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli waarbij een derde plaats het hoogst haalbare lijkt. Vitesse is weliswaar goed aan de competitie begonnen maar de ploeg beschikt niet over al te veel Europese ervaring. Het blijft dus afwachten hoe zij zich staande weten te houden in Europa.

Goed nieuws was er desondanks ook voor het Nederlandse voetbal. In navolging van Galatasaray werden deze week ook Fenerbahçe en Başakşehir uitgeschakeld in Europa. Daarmee zou de schade voor het Nederlandse voetbal dit seizoen weleens beperkt kunnen blijven.