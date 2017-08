De aantoonbare fouten van Marcel Keizer

1) Het inbrengen van Frenkie de Jong tegen OGC Nice (2-2)

Na een dramatisch begin werd Ajax naar mate het duel tegen OGC Nice vorderde sterker en sterker. Het resulteerde in een prima 2-1 voorsprong in een duel waarin Ajax de controle had. De vroege pressing miste zijn uitwerking niet en Ajax kreeg met de voorste drie de Fransen goed onder druk. Na de wissel van Frenkie de Jong voor niet Lasse Schöne, maar Justin Kluivert viel die druk weg. Meteen na de wissel viel ook nog eens de gelijkmaker, waardoor Ajax opnieuw in de achtervolg moest. Zonder Kluivert, iemand die het spel breed kan houden en zo ruimte kan maken, en zonder de mogelijkheid meteen veel druk uit te oefenen.



Frenkie is een uitstekende speler, maar waarom voor Kluivert?

2) De controle weggeven in het duel met Heracles Almelo

Ajax kende op het kunstgras in Almelo geen gemakkelijke eerste helft tegen Heracles Almelo, maar was zeker de betere ploeg en kreeg ook de beste kansen. Dat het in de rust nog doelpuntloos gelijk was, kon je Keizer onmogelijk kwalijk nemen. Maar dat hij na de goal van Heracles, die redelijk uit de lucht kwam vallen, Mitchell Dijks en Lasse Schöne offerde voor Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar, kostte Ajax de grip op het duel. Het speelveld werd enorm lang, er vielen grote gaten op het middenveld waar niet Ajax, maar juist de thuisploeg met de snelle buitenspelers optimaal van profiteerde. Brandley Kuwas strafte de wissels van Keizer op schitterende wijze af. Een onnodige nederlaag.

3) Het laten starten van David Neres tegen Rosenborg BK

Tsja, prima om in een nog niet geweldige ploeg te rouleren. En het rendement van Justin Kluivert is inderdaad nog niet geweldig, maar om nou uitgerekend Neres in het elftal te zetten was wel een heel gekke keuze. De Braziliaan viel goed in tegen OGC Nice, maar zag dat in de Eredivisie Václav Černý tot twee keer toe de voorkeur kreeg. Ook in de return tegen Rosenborg BK zat de Tsjech wél en de Braziliaan zelfs helemaal níet bij de selectie. Dat maakt de keuze voor Neres, die zoals gezegd zéér matig speelde, wel erg vreemd van Keizer. Waarom moest Neres spelen?

4) Het inbrengen van Klaas-Jan Huntelaar tegen Rosenborg BK

Ook hiervoor geldt weer: opzich was de wissel geen hele gekke gedachte. Maar dan alleen als Kasper Dolberg bijvoorbeeld al twee of drie grote kansen had gemist. Dat was echter niet het geval. De Deense spits had werkelijk geen bespeelbare bal gekregen van de vleugelaanvallers. Dan heeft het weinig zin om hem te slachtofferen. In plaats daarvan had Keizer veel beter kunnen kijken waar het probleem áchter Dolberg lag. En natuurlijk had hij in het verlengde daarvan ook Huntelaar kunnen brengen. Nu bracht hij echter alleen Huntelaar en vertolke de spits logischerwijs dezelfde kleurloze rol als zijn voorganger Dolberg.



Het inbrengen van Huntelaar in de return tegen Rosenborg werkte wél. Totdat hij Dolberg er later afhaalde.

5) Het inbrengen van Deyovaisio Zeefuik

Met de wissel van Zeefuik toonde Keizer aan niet geleerd te hebben van het thuisduel tegen OGC Nice. Na de 1-2 van Lasse Schöne vergat Ajax door te drukken en de druk op Rosenborg te houden. In plaats daarvan ging het steeds meer achteruit lopen. In plaats van de controle terug te pakken en bijvoorbeeld Frenkie de Jong in te brengen óf het drukzetten zoals bij de 1-0 stand op te pakken, besloot de coach de te licht bevonden Zeefuik binnen de lijnen te brengen. Joë Veltman miste volgens Keizer de nodige snelheid.

Op zich geen gekke gedachte, maar als je dat toch per se wilt doen: waarom dan geen Zeefuik vóór Veltman? De captain van Ajax straalde sowieso weinig zekerheid uit en om hem dan op het middenveld - waar Donny van de Beek al weg was - neer te zetten, is wel een heel vreemde zet. Een wissel a la Paul Bosvelt --> Arjen Robben, die voor de Amsterdammers, net als voor Oranje in 2004, totaal verkeerd uitpakte.

Bovendien: wisselen überhaupt was gek. Door de blessure van Kluivert en het inbrengen van Huntelaar in de rust, had Keizer nog maar één wissel achter de hand. Verlenging behoorde weliswaar niet meer tot de mogelijkheiden, maar deze overbodige wissel zorgde ervoor dat Ajax niet meer kon schakelen na de gelijkmaker. Het geloofde ebde weg en Keizer kon helemaal niets meer doen dan moedeloos toekijken. En stevig balen van zijn wissel.

DRUK

Let wel: dit is geen pleitbrief voor het ontslag van Keizer. Zéker niet. De samenstelling van de Ajax-selectie kun je Keizer bijvoorbeeld niet verwijten. Dat hij noodgedwongen voor spelers als de al afgeschreven Dijks moet kiezen, even zo goed niet. Er is simpelweg geen beter alternatief. Daarnaast heeft ook het trieste begin van dit seizoen logischerwijs de nodige invloed gehad op de moeizame start van Keizer bij Ajax.

En natuurlijk heeft de oefenmeester gewisseld om zijn ploeg sterker te maken. Wedstrijden te winnen. Maar dat zijn keuzes stuk voor stuk verkeerd zijn uitgepakt, mag je hem wél verwijten. Dat Ajax door Keizers' keuzes geen Europees voetbal speelt, is mede te wijten aan de coach. Dat zal hij zelf ook erkennen, want zelfkritisch is Keizer zeker. De vraag is alleen of hij het desondanks nog op de rit krijgt. Een goed begin is het halve werk, maar een slecht begin kan ook zomaar heel lang zijn naweeën houden. Voor Ajax en Keizer is het in elk geval te hopen dat de tactische keuzes van Keizer beter gaan uitpakken. Liever vandaag dan morgen.