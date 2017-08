Zo maakt Juan Mata de voetbalwereld een stukje beter

De transferperiode is misschien wel de tijd waarin de donkere kant van de voetbalwereld naar boven komt. Spelers die dagenlang van de training wegblijven of weigeren te spelen en clubs die niet naar een miljoen meer of minder lijken te kijken. 150 miljoen euro voor Ousmane Dembélé en 222 miljoen voor Neymar; fraai is het niet altijd. Tegen de stroom van het smijten van miljoenen in probeert Juan Mata de voetbalwereld een stukje beter te maken.

Dat doet Mata niet alleen met zijn acties op het veld. De Spaanse middenvelder maakt namelijk deel uit van een actie dat de naam Common Goal draagt. Het fonds is onderdeel van de organisatie StreetFootballWorld, waar 120 goede doelen in tachtig verschillende landen deel van uit maken. En sinds kort Mata dus ook.

Met de actie Common Goal staat Mata één procent van zijn salaris af aan het fonds, dat daarmee ten goede komt aan verschillende goede doelen. Maar daar wil Mata het niet bij laten. De Spanjaard is namelijk op zoek naar tien andere personen uit de voetbalwereld die willen bijdragen aan de actie. Coaches, vrouwelijke of mannelijke speelsters, bekende en minder bekende voetballers ; het maakt niet uit. Zo lang ze maar één procent van hun salaris af willen staan aan Common Goal.

Een eerste 'ploeggenoot' heeft Mata al gevonden. Mats Hummers heeft zich inmiddels bij de actie gevoegd. Ook hij staat dus één procent van zijn salaris af aan de actie. Het uiteindelijke doel van de actie is dat van al het geld dat er om gaat in de voetbalwereld er uiteindelijk één procent wordt afgestaan aan goede doelen.

''Een vrijwillige actie wordt uiteindelijk onderdeel van het spel'', sprak Mata zelf over de actie. ''Het moet iets worden dat er op alle niveaus is. Als de FIFA en de UEFA de actie omarmen zou dat fantastisch zijn. Want het idee is geweldig.''

Op die manier moet Common Goal uiteindelijk een standaard worden binnen de voetbalwereld. ''Elke keer als een speler tekent bij een nieuwe club en de salarissen worden betaald dan gaat er één procent direct naar sociale projecten. Niemand zal daar meer van opkijken en zeggen: hé waar is die één procent voor?' Omdat iedereen van de actie weet.''

Vooralsnog blijft het bij Mata, Hummels en de goede bedoelingen. Maar mocht de actie van Mata op grote schaal een vervolg krijgen dan ziet de voetbalwereld er een stukje beter uit. En dat is in een tijd waarin een speler 222 miljoen euro waard in ieder geval is een mooi streven.