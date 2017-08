Jarmolenko loopt in veel fronten achter op Dembélé

Met drie doelpunten in vijf wedstrijden bewees Jarmolenko aan het begin van dit seizoen bij Dynamo Kiev dat hij klaar is voor een volgende stap. Hij heeft het al vaker laten zien, getuige zijn interlandcarrière'. Maar de 69-voudig international kon een Europese topclub nooit overtuigen. Pas nu grijpt hij zijn kans om bij Borussia Dortmund te laten zien wat hij kan.

Jarmolenko en Dembélé zijn in veel opzichten verschillend. Zo is Jarmolenko als linksbenige altijd op de rechtsbuitenpositie gericht geweest. Dembélé kan met beide benen goed overweg en wisselde de aanvallende posities af. Hij was een multifunctionele speler voor trainer Peter Bosz, waar Jarmolenko meer aan één positie is gebonden.

Bij Dynamo Kiev kwam Jarmolenko sporadisch uit in de Champions League. De speler koos er bewust voor om lang bij zijn club te blijven, maar Kiev schopte het nooit ver in het hoofdtoernooi.

Waar Jarmolenko zich apathisch in zijn carrièreplanning toonde, deed Dembélé er alles aan om zijn tweede transfer in amper twee jaar te maken. Met Dortmund speelde hij al Europees en nu komt hij met Barcelona bij een sructurele Champions League-club terecht. Barça stelt zichzelf ieder jaar ten doel om het prestigieuze toernooi te winnen.

Jarmolenko leverde Dynamo Kiev 25 miljoen euro op, terwijl Dortmund 105 miljoen euro ontving voor Dembélé. In de veranderende markt is de transfersom voor Jarmolenko slechts een schijntje. De Oekraïener moet desalniettemin laten zien dat hij het geld waard is door te presteren onder trainer Bosz. Dat wordt een mooie uitdaging voor hem.