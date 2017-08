Thorsby stapt uit de schaduw bij Heerenveen door aanvallendere rol

De verwachtingen rondom Martin Ödegaard zijn sinds jaar en dag torenhoog, dat is in Friesland niet anders. De huurling van Real Madrid is tot nu toe echter niet de meest opvallende Scandinaviër op het middenveld bij sc Heerenveen. Dat is namelijk Morten Thorsby, een hardwerkende en sinds kort makkelijk scorende Noor.

Thorsby is momenteel zelfs gedeeld topscorer van de Eredivisie, samen met AZ-aanvaller Wout Weghorst. De marathonman van Heerenveen houdt andere erkende doelpuntenmachines als Tim Matavz, Cyriel Dessers en Nicolai Jörgensen wel achter zich. De scoringsdrift is opvallend, want vorig seizoen waren de Friezen, zeker de tweede seizoenshelft, zeer afhankelijk van de vorm van de dag van spits Reza Ghoochannejhad. In eerste instantie wist de Iraniër het gebrek aan scorendvermogen op het middenveld nog wel te verbloemen, maar toen ook de productie voorin op de vleugels stilviel, maakte de club een vrije val op de ranglijst.

Thorsby deed zelf ook allerminst een duit in het zakje, want sinds hij in de zomer van 2014 neerstreek in Nederland, vond hij tot dit seizoen pas één keer het net. Nu is dus alles anders, want met vier doelpunten in drie wedstrijden lijkt er een andere Thorsby te zijn opgestaan. Waar ligt het aan? Is het een logisch gevolg van het spelen van meer wedstrijden, want hij is tenslotte pas 21 jaar? Zelf heeft hij er een andere verklaring voor: "Ik heb een meer aanvallende rol dan vorig seizoen. Dat speelt mee. Ik kom nu veel vaker in het strafschopgebied en dus kan ik ook vaker scoren", vertelde hij na ADO-Heerenveen tegenover FOX Sports.

Transformatie

Thorsby had altijd iets onopvallends over zich. Hij deed zijn werk, maar zonder sprankeling. Buiten het veld is hij des te opvallender, getuige een interview met Voetbal International vorig seizoen. Thorsby profileerde zich daarin als een activist waarbij Diederik Samsom in de schaduw zou staan. Hij probeerde zelfs zijn teamgenoten mee te krijgen in zijn ideeën over het milieu.

Door middel van zijn doelpunten, zo werkt het nu eenmaal in de voetballerij, heeft hij nu ook de spotlights op zich gericht op het veld. Maar wat zijn de kwaliteiten van de hardwerkende Thorsby, die nog tot 2019 onder contract ligt? We bekijken het aan de hand van de statistieken van Squawka.

Natuurlijk zegt het nog niet alles, maar in het prille seizoen valt op dat Thorsby vaker in de aanval betrokken wordt. De statistieken versterken de woorden van hemzelf. De aanvallendere rol is terug te zien in een stijging van het aantal schoten, gecreëerde kansen en het aantal sleutelpasses. Verdedigend zijn de cijfers iets minder dan het vorige voetbaljaar, wat uiteraard een logisch gevolg kan zijn van zijn aanvallendere rol. Hoe verder op de helft van de tegenstander je de bal krijgt, hoe eerder je een duel zal verliezen. Thorsby lijkt in ieder geval geknipt voor de rol die trainer Jurgen Streppel voor hem heeft uitgetekend. Nu moet hij het ook laten zien tegen een toptegenstander. Te beginnen over twee weken in eigen huis tegen PSV.

Aanvallend:

Seizoen 2017/18 Seizoen 2016/17 Totaalaantal passes gemiddeld per wedstrijd 27,3 30,0 Totaalaantal schoten gemiddeld per wedstrijd 2,33 0,48 Kansen gecreëerde gemiddeld per wedstrijd 1,67 0,52 Sleutelpasses gemiddeld per wedstrijd 1,67 0,48

Verdedigend: