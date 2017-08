Lex Immers: weer thuis op het warme ADO-nest

Lex Immers (31) en ADO Den Haag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na een reis langs verschillende andere bestemmingen is de middenvelder terug op de plek waar het allemaal begon. Een gesprek over de liefde voor zijn club: "Ik wilde deze zomer alleen naar ADO toe."

Als Lex Immers 's ochtends zijn gordijnen opentrekt en zijn ontbijt staat klaar te maken, ziet hij het ADO-stadion een paar honderd meter verderop liggen. Welke medewerkers hun auto het parkeerterrein al op hebben gedirigeerd; Immers zou het allemaal in de gaten kunnen houden. Op een regenachtige doordeweekse dag, daags na de seizoensouverture tegen FC Utrecht, heeft zich een handjevol rasechte supporters gemeld om de verrichtingen van hun club te bekijken en vooral te beoordelen. In het felle partijspel blinkt Immers uit door eenvoud. Zonder dwingend over te komen neemt hij door zijn spel het voortouw.

"Ik probeer de kar te trekken door duidelijk te communiceren en door rust in de groep te brengen. Dan moet je denken aan jonge jongens op het juiste moment de goede coaching geven. En natuurlijk probeer ik ook op het veld mijn steentje bij te dragen. Ik heb het al duizend keer geroepen: ik zal het niet in mijn eentje kunnen. Veel mensen verwachten dat wel. Die denken: 'Immers heeft bijna vier jaar bij Feyenoord gevoetbald, bij Brugge en in Cardiff op een aardig niveau gespeeld. Die doet het allemaal wel even.' Maar we zullen iedereen keihard nodig hebben."

De geboren Hagenees is tevreden over de staat van de selectie. Aan prognoses doet Immers niet, maar zijn doel uitspreken voor het komende seizoen wil hij wel. "Ik ben tevreden als we ons zo snel mogelijk handhaven dit jaar en vervolgens vrijuit kunnen spelen om nog een paar plekken te stijgen. We hebben veel kwaliteit in de groep. Waar ik dat aan zie? Van elke training en wedstrijd steken we weer wat op, het gaat elke dag iets beter. Dat laat voor mij het potentieel van deze selectie zien."

