Vijf WK-kwalificatiewedstrijden om naar uit te kijken

Heel voetbalminnend Nederland heeft de blik gericht op de wedstrijd van Oranje in en tegen Frankrijk . Het is de laatste strohalm voor de mannen van bondscoach Dick Advocaat . Als er verloren wordt, moet het heel gek lopen wil Nederland zich nog plaatsen voor het wereldkampioenschap in Rusland .

Niet alleen doordat Nederland dan vrijwel onmogelijk tweede meer kan worden, maar ook, mocht dat nog wel lukken, omdat Oranje weinig punten heeft in de strijd om de beste nummers twee. Kortom, er is maar één eis: winnen in Parijs. Toch is Nederland-Frankrijk niet de enige wedstrijd om naar uit te kijken komende week, want er staan nog veel meer mooie krachtmetingen op het programma. Te beginnen met de wedstrijd waar Oranje eveneens van afhankelijk is: Bulgarije-Zweden.

Bulgarije-Zweden

Hoe klein de verschillen zijn in het hedendaagse voetbal laat de huidige situatie van Zweden zien. De Scandinaviërs staan er meer dan uitstekend voor na de thuisoverwinning tegen Frankrijk. In die wedstrijd ging de Franse keeper, Hugo Lloris, in de slotfase gruwelijk in de fout. Zo houden de slotminuten de Zweden wel bezig, want eerder al werd in de thuiswedstrijd tegen Oranje een doelpunt van Bas Dost discutabel afgekeurd.

Neemt niet weg dat Zweden het prima doet in groep A. Oranje moet de hoop nu vestigen op Bulgarije, dezelfde Bulgaren die Oranje de pijnlijkste avond in jaren bezorgden, hoe ironisch ook. Mocht Zweden niet in de valkuilen van de Bulgaren stappen, lijken zij in ieder geval zeker van een plekje in de play-offs.



Kan Bulgarije ook verrassen tegen Zweden? Het zou Oranje heel goed uitkomen

Spanje-Italië

In de vooruitblikken op Oranje sneeuwt dat andere topduel enigszins onder, maar wat een affiche staat er zaterdag op het menu: Spanje-Italië. Het is bovendien een wedstrijd waar veel op het spel staat. Beide landen hebben zestien punten behaald in zes wedstrijden, in het onderlinge duel in Italië speelden ze gelijk. In Turijn wist Daniele De Rossi middels een penalty de openingstreffer van Vitolo teniet te doen. Wie wint mag hoogstwaarschijnlijk de tickets naar Rusland alvast boeken.

Wales-Oostenrijk

Niet alleen Nederland speelt een duel van pompen of verzuipen, maar ook Wales-Oostenrijk verdient die omschrijving. Niet voor een van de teams, maar voor beide ploegen. Wales, halvefinalist op het jongste EK, won zijn eerste wedstrijd thuis tegen Moldavië nog wel, maar speelde sindsdien alleen nog maar gelijk: vijf keer op rij. Daardoor hebben Servië en Ierland een gaatje weten te slaan van vier punten. Elke misstap kan dus fataal zijn.

Oostenrijk kampt met hetzelfde manco als de Welshmen. Ook zij staan vier punten achter op de voorste twee. De Oostenrijkers speelden niet in overvloed gelijk, maar verloren juist de onderlinge duels met Servië en Ierland. Voor beide landen geldt dus: aanhaken of afhaken.

Uruguay-Argentinië

Uiteraard wordt er niet alleen in Europa om de knikkers gespeeld. Sterker nog: in Zuid-Amerika wordt er ook een wedstrijd gespeeld om van te likkebaarden. De verliezend finalist van het wereldkampioenschap in 2014, Argentinië, staat momenteel op een plaats beneden hun stand. De vijfde plek geeft de Argentijnen recht zich te proberen te plaatsen via de play-offs, maar ondertussen blijft Ecuador loeren op een fout van Messi & co. Beide teams spelen echter een zeer lastige uitwedstrijd. Argentinië in en tegen Uruguay, terwijl Ecuador naar Brazilië moet. Je zou het je niet kunnen voorstellen: een wereldkampioenschap zonder het land van Mario Kempes, Diego Armando Maradona en Messi. Zover is het nog lang niet, maar winst in Uruguay zou de huidige bondscoach Jorge Sampaoli goed uitkomen.

Nigeria-Kameroen

En nog een 'erop of eronder'-wedstrijd. De winnaar van poule B in Afrika staat praktisch vast als Nigeria komende vrijdag Kameroen weet te verslaan. De dit jaar nog tot glorieuze winnaars van de Afrika Cup gekroonde Kameroeners kende namelijk een zeer matig begin in de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap. Zowel tegen Algerije als Zambia werd er gelijkgespeeld, waardoor het team van de Belg Hugo Broos nu met de rug tegen de muur staat. Nigeria won wel beide wedstrijden en kan in eigen huis kwalificatie zo goed als veiligstellen.