Het ELFtal met zekere vertrekkers die blijven

Deze zomer worden weer alle mogelijke transferrecords gebroken. De ene speler na de andere maakt een overstap. Toch zijn er ook spelers van wie het publiek al min of meer afscheid heeft genomen, maar die nog altijd 'gewoon' bij hun club spelen. Een ELFtal vol!

KEEPER:



Atlético Madrid was concreet voor Jeroen Zoet, toen weer Crystal Palace. Maar voorlopig is het nog PSV.

VERDEDIGING:



Santiago Arias' transfer is naar Swansea City is al weken rond, maar toch nog niet helemaal...





PSV, Ajax, de hele Europese top. Dat Perr Schuurs nog bij Fortuna Sittard speelt, is bijzonder.



Voor Hidde ter Avest was interesse uit binnen- en buitenland. Maar voorlopig is 'ie nog in Enschede.

MIDDENVELD:



Yassin Ayoub kon naar Ajax en andere clubs, maar Erik ten Hag legde hem (met succes) aan de ketting.



Heel veel clubs, en met name Vitesse, wilden Ferdi Kadioglu hebben. Zonder succes, voorlopig.



NAC Breda, Willem II, een Amerikaans avontuur: interesse genoeg voor Gregor Breinburg.



Een avontuur in Polen leek het te worden, maar Marcel Ritzmaier is nog altijd gewoon in Eindhoven.

AANVAL:



Clubs uit het Championship, PSV: Mahi wordt begeerd, maar voorlopig niet verkocht.



Ajax, PSV, Willem II, FC Utrecht; allen hadden ze interesse. Maar arme Henk Veerman mag niet weg.



Dertig, veertig of vijftig miljoen: geboden wordt er zeker op Kasper Dolberg. Vooralsnog niet voldoende.

HET ELFTAL:

Zoet Arias Schuurs Ter Avest Ayoub Kadioglu Breinburg Ritzmaier Mahi Veerman Dolberg